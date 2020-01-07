Открытие сезона из-за бесснежья отменили на курорте в Грузии

Официальное открытие сезона на горнолыжном курорте в Гудаури, запланированное на 11 января, откладывается из-за отсутствия снега. Такое сообщение Компания развития горных курортов Грузии опубликовала в Facebook.

"Сезон продолжается на тех горнолыжных дорогах, где есть достаточное количество снежного покрова - сноупарк, Кудеби и Коби-Гудаури", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, из-за отсутствия снега в Гудаури и Бакуриани накануне Нового года начались проблемы с водоснабжением, так как резервуары, которые наполнялись снегом, оказались пусты.