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Кадыров: вера и духовность - опора могущества России

Кадыров: вера и духовность - опора могущества России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил официальных лиц, православных христиан ЧР и всей России с Рождеством. Соответствующее сообщение он написал в своем канале в Telegram.

Кадыров напомнил, что в Чечне "всегда с уважением относятся к представителям всех религий".

Он подчеркнул, что в республике обеспечены самые комфортные условия, чтобы верующие могли жить согласно своим религиозным убеждениям, соблюдать культурные и национальные традиции.

"Вера и духовность являются опорой стабильности и могущества России. Нам всем нужно беречь их!" - призвал глава Чечни.

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Вестник Кавказа

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