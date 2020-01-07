Кадыров: вера и духовность - опора могущества России
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил официальных лиц, православных христиан ЧР и всей России с Рождеством. Соответствующее сообщение он написал в своем канале в Telegram.
Кадыров напомнил, что в Чечне "всегда с уважением относятся к представителям всех религий".
Он подчеркнул, что в республике обеспечены самые комфортные условия, чтобы верующие могли жить согласно своим религиозным убеждениям, соблюдать культурные и национальные традиции.
"Вера и духовность являются опорой стабильности и могущества России. Нам всем нужно беречь их!" - призвал глава Чечни.
Вестник Кавказа
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