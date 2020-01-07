"Скорая помощь" убила ребенка в Карачаево-Черкесии

Водитель машины "скорой" насмерть сбил ребенка в Карачаево-Черкесии, о трагедии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по республике.

"Около 15.10 мск в понедельник на автодороге в Зеленчукском районе водитель скорой помощи сбил восьмилетнего мальчика, жителя Ставропольского края. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

В управлении уточнили, что школьник был вне пешеходного перехода: он стоял на обочине, после чего совершил несколько шагов на проезжую часть. "Скорая" в этот момент двигалась с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, так как везла в медицинское учреждение пострадавшего на курорте Архыз.