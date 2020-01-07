Граната ранила жителей общежития в Одессе

Мужчина подорвал гранату в общежитии в Одессе, есть раненые. Сообщение о ЧП распространила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По предварительным сведениям, 38-летний подозреваемый вступил в конфликт с обитателями общежития. В качестве аргумента он использовал гранату, кинув ее в комнату, где были три человека.

"Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями", - цитирует сообщение РИА Новости.

Полицейские ищут злоумышленника, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.