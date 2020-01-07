Обнародован прогноз погоды на первый рабочий день в Москве

И.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы в первый рабочий день 9 января.

По его словам, уже завтра днем из-за перемещения теплого фронта скорость порывов ветра будет достигать 15 м/с, в четверг ветер также будет порывистый, со скоростью 12-17 м/с.

Вильфанд отметил, что температура воздуха будет расти, 9 января будет оттепель, ночью ожидается 0 - минус 2 градуса, днем +2, по области до +3.

"Начнем мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на девять градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться", - цитирует синоптика РИА Новости.

Он добавил, что в четверг может наблюдаться оледенение на проводах.