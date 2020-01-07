Пугачева опубликовала рождественское поздравление в Instagram (ФОТО)

Звезда советской и российской эстрады, композитор-песенник, продюсер, киноактриса, народная артистка СССР Алла Пугачева поздравила россиян с Рождеством Христовым. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Примадонна разместила размытое фото своего лица крупным планом.

"Зажги свечу и помолись", - призвала певица в комментарии к фотографии, поздравив подписчиков "с наступающим Рождеством".