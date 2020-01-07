Пугачева опубликовала рождественское поздравление в Instagram (ФОТО)
Звезда советской и российской эстрады, композитор-песенник, продюсер, киноактриса, народная артистка СССР Алла Пугачева поздравила россиян с Рождеством Христовым. Соответствующее сообщение она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
Примадонна разместила размытое фото своего лица крупным планом.
"Зажги свечу и помолись", - призвала певица в комментарии к фотографии, поздравив подписчиков "с наступающим Рождеством".
Зажги свечу и помолись.С наступающим Рождеством!
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Янв 2020 в 12:03 PST
Вестник Кавказа
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