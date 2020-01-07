США отказали в визе Зарифу

Вашингтон отказался выдать визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН, назначенном на послезавтра. Об этом рассказал источник в официальных структурах США.

По данным чиновника, отказ связан с эскалацией напряженности в отношениях между странами после того, как в результате удара, нанесенного американскими ВС в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Ирана генерал Касем Сулеймани, пишет агентство Reuters.