Дым лесных пожаров из Австралии добрался до Южной Америки

Дым от лесных пожаров, бушующих в Австралии, попал в воздушное пространство Чили и Аргентины, сообщается в официальном аккаунте в Twitter метеорологической службы Чили.

В качестве доказательства приводится спутниковая фотография загрязненного воздуха.

"На изображении можно увидеть дым от пожаров в Австралии. Воздушный поток донес дым до Чили и Аргентины", - цитирует сообщение ТАСС.

Напомним, леса начались пылать на восточном побережье Австралии еще в середине октября 2019 года. Сейчас пламя охватило значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, ряд регионов на южном побережье закрыты для туристов, их жителям предписано срочно эвакуироваться.

Огонь уничтожил более 6,5 млн га леса, около 2 тыс жилых домов и примерно 3 тыс административных и хозяйственных построек. В пламени погибли полмиллиарда животных.