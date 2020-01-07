Письмо об уходе военных США из Ирака оказалось несогласованным черновиком

Письмо-уведомление о начале вывода американских войск из Ирака было ошибочно и не имеет силы, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, данное послание представляло собой черновик, который не был подписан и содержал неудачные выражения.

"Оно (письмо) предполагает вывод (войск), этого нет", - приводит слова Милли со ссылкой на CNN Газета.ru.

Напомним, ранее в прессе появилось письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, который возглавляет генеральную группу в Ираке. В послании он предупреждал о начале вывода американских войск из страны.