Письмо об уходе военных США из Ирака оказалось несогласованным черновиком
Письмо-уведомление о начале вывода американских войск из Ирака было ошибочно и не имеет силы, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
По его словам, данное послание представляло собой черновик, который не был подписан и содержал неудачные выражения.
"Оно (письмо) предполагает вывод (войск), этого нет", - приводит слова Милли со ссылкой на CNN Газета.ru.
Напомним, ранее в прессе появилось письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, который возглавляет генеральную группу в Ираке. В послании он предупреждал о начале вывода американских войск из страны.
Вестник Кавказа
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