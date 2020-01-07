Парламент Ирана признал армию США террористами

Меджлис (парламент) Ирана единогласно одобрил законопроект, признающий армию США и Пентагон после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде террористическими организациями, передает агентство Tasnim.

Кроме того, согласно одному из пунктов закона власти Ирана обязаны выделить силам специального назначения "Кудс" 200 млн евро из Фонда национально развития ИРИ, пишет РИА Новости.

Также секретарь Высшего совета безопасности Исламской Республики Али Шамхани сообщил, что Тегеран располагает 13 сценариями мести Америке за убийство Сулеймани в Ираке, "самый маленький из которых станет ночным кошмаром для Америки", пишет агентство Fars.