Студенческое общежитие эвакуировали в Москве

Короткое замыкание произошло в жилом доме в Москве, спасатели эвакуировали около 50 человек. Соответствующее сообщение опубликовал в Twitter столичный главк МЧС.

По его данным, короткое замыкание лампы освещения случилось в подвале на площади 0,5 кв м, в доме в районе Хорошево-Мневники по адресу улица Маршала Тухачевского, 18.

Спасатели устранили замыкание, пострадавших нет.

Как рассказали источники ТАСС в экстренных службах, ЧП произошло в общежитии, которое принадлежит Московскому техническому университету связи и информатики (МТУСИ).