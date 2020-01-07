Морозную погоду обещают синоптики Кубани

Похолодание пришло на Кубань сегодня ночью. Об этом накануне предупреждал Гидрометцентр Краснодарского края.

Холоднее всего было в Мостовском и Отрадненском районах, где ночью было около минус 10 градусов. Синоптики обещают, что и днем температура воздуха там выше нуля не поднимется.

В центральной части Кубани днем будет лишь немногим теплее - до плюс 2 градусов.

Кроме того, в большинстве районов выпадут осадки - дождь и мокрый снег, на дорогах будет гололедица.

Самая комфортная погода ожидается на Черноморском побережье - здесь днем воздух прогреется до +8-10 градусов, зато до вечера будет лить дождь.

В Краснодаре днем будет около 2 градусов тепла, однако уже к вечеру похолодает, ночью выпадет снег.