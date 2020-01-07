Белый дом может обнародовать разведданные об угрозах от Сулеймани

Вашингтон может скоро рассекретить разведданные об угрозах, исходивших от убитого в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом рассказала старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в ходе брифинга в Белом доме.

"Это возможно", - заявила она в ответ на вопрос, будет ли предано огласке, что именно готовил Сулеймани против Америки, пишет РБК.

Советник главы государства также подвергла критике совместное письмо сенаторов-демократов Чака Шумера и Боба Менендеса, призвавших президента США Дональда Трампа обнародовать разведывательные данные, на основе которых было решено осуществить операцию против Сулеймани. Конуэй выразила мнение, что Конгресс должен "праздновать, а не очернять" гибель иранского генерала, который, по ее словам, несет ответственность за гибель сотен американцев и ранения тысяч других.

Также Конуэй предположила, что конгрессменов-демократов не удовлетворит брифинг по операции против Сулеймани, который готовится провести на текущей неделе администрация Трампа. Она подчеркнула, что глава государств открыт к встречам с демократами и совместному обсуждению ситуации, однако Конгрессу будет недостаточно, даже если ему предоставят основания для проведения операции, так как демократы, по сути, "преклоняются перед теми, кого президент устраняет", защищая их и нападая на Трампа.