Бой Нурмагомедова в России станет "гигантским событием" - глава UFC Russia

Поединок чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в России, подготовка к которому ведется сейчас, станет "очень популярным", заявил глава UFC Russia Андрей Громковский.

"Люди захотят прийти и увидеть поединок одного из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Нет сомнений, что мы соберем большое количество людей на арене, если такой бой будет", - сказал он в интервью ТАСС.

По словам Громковского, такой бой стал бы "гигантским событием для развития спорта". На данный момент, уточнил глава UFC Russia, конкретных планов нет, однако ведутся различные обсуждения.

Напомним, ближайший бой Нурмагомедова состоится 18 апреля в США, где он сразится с американцем Тони Фергюсоном.