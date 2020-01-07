Небензя рассказал, почему Россия и Китай заблокировали решение Совбеза ООН

Россия и Китай решили заблокировать заявление Совбеза ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, произошедшей 31 декабря, так как оно не принимало во внимание последовавший вслед за этим ракетный удар, нанесенный американской стороной близ Багдада, жертвой которого стал иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона всегда резко осуждает нападения "на какие-либо посольства в любых странах". "И мы резко осудили атаку на американское посольство", - цитирует его ТАСС.

Небензя отметил, что заявление Совбеза ООН было уже почти подготовлено и согласовано с Москвой, но в ночь на 3 января было совершено убийство Сулеймани, "не учитывать" которое "было невозможно".

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя положение, подчеркнул, что любые действия Совета безопасности должны быть сбалансированными, и призвал Вашингтон отказаться от злоупотребления военной силой.