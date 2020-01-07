Пашинян соврал о величии Армении, но ему не поверили

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оставил фейковую запись в своем Facebook о якобы региональном лидерстве Армении по ВВП на душу населения по итогам прошлого года. На это обратили внимание СМИ.

Накануне глава правительства написал на своей странице в соцсети, что Армения стала лидером по ВВП на душу населения на Южном Кавказе, якобы обогнав Грузию и Азербайджан. При этом он сослался на официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ).

Однако вскоре Пашинян отредактировал сообщение: оказалось, он перепутал прогноз МВФ с официальными данными за 2019 год. На самом деле Армения по ВВП на душу населения отстает от Азербайджана, обогнав лишь Грузию. Данный показатель в Армении по итогам минувшего года составил $ 4,53 тыс, в Азербайджане - $4,69 тыс, в Грузии - $4,29 тыс.