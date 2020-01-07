ЧП с самолетом Pegasus Airlines произошло в Стамбуле
Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле. О ЧП пишут турецкие СМИ.
Инцидент произошел в аэропорту Сабиха Гекчен. Лайнер "Боинг 737-800" авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Шарджа-Стамбул, после приземления выехал за ВПП, передает Milliyet.
По предварительной информации, пострадавших нет, всех пассажиров успешно эвакуировали.
Аэропорт закрыт для полетов до 11.20 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас службы воздушной гавани устанавливают причины и ликвидируют последствия происшествия.
Вестник Кавказа
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