ЧП с самолетом Pegasus Airlines произошло в Стамбуле

Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Стамбуле. О ЧП пишут турецкие СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту Сабиха Гекчен. Лайнер "Боинг 737-800" авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс Шарджа-Стамбул, после приземления выехал за ВПП, передает Milliyet.

По предварительной информации, пострадавших нет, всех пассажиров успешно эвакуировали.

Аэропорт закрыт для полетов до 11.20 по местному времени (совпадает с мск). Сейчас службы воздушной гавани устанавливают причины и ликвидируют последствия происшествия.