Россия празднует Рождество Христово

Православные христиане сегодня отмечают один из ключевых церковных праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ночью провел традиционную праздничную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Патриаршую службу по случаю праздника посетили несколько тысяч верующих, в том числе архиереи, духовенство Московской епархии, представители государственной власти.

В храм Христа Спасителя также пришли премьер-министр России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана, они находились в окружении детей: мальчиков из православной гимназии в Троице-Лыково и девочек из приюта при Покровском женском монастыре.

По традиции перед началом богослужения предстоятель РПЦ в прямом эфире поздравил телезрителей с Рождеством.

"Дорогие братья и сестры! Обращаясь к вам из главного храма русской столицы - из Храма Христа Спасителя - я хотел бы всех вас сердечно поздравить с великим событием пришествия в мир Господа и Спасителя. Это событие является самым значительным в человеческой истории, и главное молитвословие праздника Рождества, которое именуется тропарем, так говорит об этом событии: Рождество Твое Христе, Боже наш, возсия мирови свет разума. То есть, через Рождество Христово миру воссиял свет разума", - напомнил патриарх.

"У многих может возникнуть вопрос: а что, до пришествия в мир Спасителя не существовало разумное начало в человеческой цивилизации? А как же великие творения рук человеческих, великие достижения человеческой мысли? Конечно, разум существовал. Но вот свет, который является синонимом добра и правды, не всегда был присущ человеческом разуму. И мы знаем, как непросто развивалась человеческая цивилизация. Тем удивительнее феномен христианства, потому что через пришествие в мир Спасителя свет, то есть добро и правда, соединился с человеческим разумом. Конечно, не у всех, не всегда и не во все времена, но Господь открыл возможность соединить человеческий разум с добром и правдой", - отметил он.

"Очень важно, чтобы в нашу рациональную эпоху, когда разум является движущей силой прогресса, люди, опирающиеся на силу разума, помнили, что разум - это сила, которая может приносить и добро, и зло. И как важно, чтобы свет разума присутствовал в нашем сознании, в нашей жизни, и чтобы действия человеческого разума приносили добро и правду как в личной, общественной жизни, так и в жизни всего человеческого рода", - указал патриарх Кирилл.

"С этим мы связываем надежду на само существование рода человеческого, потому что злом и неправдой разрушается личность человека, разрушаются человеческие судьбы, человеческие семьи. Но если добро и правда пронизывают нашу жизнь, то это не что иное, как сила, оберегающая нас от гибели, от распада, от уничтожения. Нет разума там, где люди убивают друг друга, - там нечто иное, там злая сила, там никакого света. Там, где люди доставляют печаль друг другу, скорбь, страдания, там нет света разума. Для того чтобы изжить из нашей жизни все эти тяжелые обстоятельства, мы и просим Господа, родившегося в Вифлееме и явившего нам свет разума, даровать этот свет каждому из нас", - поведал он.

"От всего сердца желаю всем вам, мои дорогие братья и сестры, чтобы свет Божественного разума присутствовал в каждом из нас, чтобы этим светом преодолевались человеческая скорбь, человеческая боль, человеческая неправда, и чтобы силой Божией в мире утверждались мир и справедливость. Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова!" - заключил предстоятель РПЦ.

Президент РФ Владимир Путин в рождественскую ночь посетил богослужение в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, литургию служил настоятель собора Николай Брындин. На праздничной службе были полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также прихожане, многие из них привели детей.

После службы Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в подарок икону Божией Матери "Тихвинская" с предстоящими святыми, в ответ он получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть собор, глава государства обратился к верующим. "Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое", - сказал российский лидер.

Кроме того, поздравление президента с Рождеством опубликовано на сайте Кремля. "В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение. Их сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости", - подчеркнул Путин.

"Огромную созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, сбережении нашего исторического, культурного наследия, воспитании молодежи играют Русская православная церковь, другие христианские конфессии России. Такая большая, плодотворная работа очень важна и заслуживает самого глубокого признания", - отметил глава государства.

"Желаю православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья и благополучия", - заключил президент.