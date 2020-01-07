Один из главных конфликтов 2020-х разразится между националистами и зелеными интернационалистами

На фоне борьбы с глобальным потеплением конфликт между сторонниками национализма и зелеными интернационализмами может стать главным политическим столкновением 2020-х годов. Климатические дебаты будут втягивать глобальные проблемы в национальную политику. Project Syndicate в материале When Climate Activism and Nationalism Collide отмечает, что среди ученых существует единодушное мнение о том, что новое десятилетие представляет для человечества последнюю возможность изменить нынешнюю глобальную траекторию в отношении выбросов углекислого газа, чтобы к 2050 году мир смог приблизиться к нулевому уровню выбросов и таким образом избежать потенциально катастрофических климатических последствий. Но хотя масштабные технологические и экономические изменения, необходимые для достижения этой цели, очевидны, их политические последствия обсуждаются редко.

Климатические активисты создали впечатляющее международное движение, получив политическую поддержку по всему миру. Но наряду с этим национализм укрепляет свои позиции во многих странах. Идея о том, что мир состоит из национальных государств, находящихся в непрекращающейся конкуренции друг с другом, резко контрастирует с видением ”единой планеты" климатического движения, предполагающего солидарность всего человечества. Эти две тенденции находятся на пути к столкновению.

Парниковые газы не соблюдают политические границы, а изменение климата затрагивает все части планеты. Среднее повышение температуры на 2°C по всему миру приведет к экстремальному тепловому стрессу в Индии и Африке. Повышение уровня моря будет угрожать районам, расположенным в низинах, более экстремальные погодные явления затронут почти всех людей.

Чистая выгода для всех стран в борьбе с глобальным потеплением очевидна, потому что различные критические моменты (и возможность каскадных эффектов) представляют огромные глобальные риски, и не только для будущих поколений. Зеленая экономика, в свою очередь, предлагает масштабные среднесрочные возможности. Но, поскольку смягчение последствий изменения климата является глобальным общественным благом, и учитывая географически различное воздействие глобального потепления и распределения выбросов в результате торговли, очень трудно добиться прогресса в рамках многосторонних переговоров. Каждое правительство пытается максимизировать собственные выгоды и минимизировать потери в соответствии с узко националистической точкой зрения. Провал недавней климатической конференции ООН COP25 в Мадриде отражает существующие трудности.

Климатическое движение понимает, что для успеха потребуется планетарная этика, основанная на глобальной солидарности и ответственности при наличии надежного решения. Солидарность может быть проявлена в форме прямых финансовых переводов или глобального соглашения для изменения национальных целевых показателей выбросов или налогов на выбросы углерода в зависимости от уровня доходов стран.

По этой причине изменение климата представляет собой дилемму для политического права.

С одной стороны, все большее число избирателей, в том числе многие консерваторы, становятся чувствительными к климатическим проблемам, поскольку экстремальные погодные явления и загрязнение воздуха в результате выбросов парниковых газов непосредственно влияют на них. Некоторые религиозные избиратели также поддерживают природоохранные меры, а Папа Франциск даже издал энциклику по экологии, Laudato Si’.

С другой стороны, необходимость преодоления краткосрочных национальных интересов в борьбе с глобальным потеплением противоречит возрождающемуся националистическому нарративу. Подобная тенденция особенно проявляется в богатых странах, которые должны будут компенсировать потери менее развитых экономик либо напрямую, либо согласившись на дифференцированные права и обязанности. Рагурам Говинд Раджан, например, недавно предложил формулу, согласно которой богатые страны с выбросами CO2 на душу населения выше среднего мирового уровня будут платить взносы в глобальный фонд, поощряющий низкий уровень выбросов. По предложению Раджана, США, например, будут вносить в фонд около $36 млрд в год. Согласятся ли когда-нибудь националистически настроенные политики в странах с развитой экономикой на такую формулу или даже на гораздо менее амбициозные варианты?

Даже правительства, которые заявляют о своей приверженности общим (и недостаточно амбициозным) целям по смягчению климатических последствий в рамках Парижского соглашения 2015 года, умывают руки, когда действия требуют существенных краткосрочных жертв. Похоже, без твердой солидарности жесткие меры и трудные компромиссы, необходимые для защиты мира от потенциально разрушительного изменения климата, вряд ли произойдут достаточно скоро, если вообще произойдут.

Некоторые сторонники сохранения окружающей среды ратуют за то, чтобы не придавать большого значения вопросу распределения, желая создать широкий политический зонтик и подчеркивая долгосрочные выгоды для всех от решения проблемы глобального потепления. А поскольку некоторые правоцентристские политические партии, особенно в Европе, делают защиту климата частью своих программ, правительственные коалиции, в которые они входят, и партии зеленых, становятся все более весомыми игроками. Однако в глобальном масштабе внутреннее противоречие между консервативными националистами и зелеными интернационалистами будет сохраняться.

Действия Китая и Индии имеют решающее значение, поскольку на них уже приходится около трети общих выбросов CO2 в мире. Дальнейшее увеличение их доли усилит националистический отклик в других регионах, что затруднит достижение любого глобального климатического соглашения. Планы Европейского союза по введению налога за выбросы углерода будут горячо оспариваться, не в последнюю очередь за счет проблемы справедливого распределения, если только развивающиеся страны не будут освобождены от сборов. Предложенный ЕС налог также может вызвать негативную реакцию со стороны США, в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре.

Нобелевский лауреат по экономике Роберт Дж. Шиллер утверждал, что экономикой движут в большей степени популярные нарративы, чем технические решения. То же самое относится и к политике, и, учитывая центральное значение проблемы климата в прошедшем десятилетии, конфликт между климатическими активистами и национализмом, вероятно, станет более выраженным. Он может стать определяющей чертой политики, когда националисты столкнуться с коалицией избирателей, ориентированных на климат, в которую входят не только сегодняшние зеленые, но и социал-демократические левоцентристы и традиционные правоцентристы. Кроме того, с этой линией разлома будут связаны также другие вопросы, и не в последнюю очередь проблема необходимости внутренней компенсации тех групп, которые временно теряют средства в результате амбициозных усилий по смягчению последствий изменения климата.

Если главный конфликт 2020-х годов будет заключаться в противостоянии между националистами и зелеными интернационалистами, тогда климатические дебаты будут втягивать глобальные проблемы в национальную политику как никогда прежде. И к чему это приведет, пока неизвестно.