"Праздничный вирус" массово поражает пользователей WhatsApp

В популярном мессенджере WhatsApp распространяется "новогодний вирус", об этом предупреждает сайт gizchina.com.

По его данным, злоумышленники под видом праздничных поздравлений посылают людям ссылки на зараженные вирусом интернет-страницы. Если пользователь заходит на такой сайт, хакеры получают доступ к его персональной информации, размещенной на смартфоне или компьютере.

Заражение предотвратить просто, достаточно лишь не переходить по подозрительным ссылкам, однако из-за обилия поздравительных посланий многие пользователи "кликают" по зараженным ссылкам по невнимательности, из-за чего вирус становится более опасным в праздники.