В Азербайджане отмечают 26 лет успешного завершения Горадизской операции
Армия Азербайджана 26 лет назад провела в Физулинском районе военную операцию "Горадиз".
В результате начавшейся в декабре 1993 года и завершившейся 6 января 1994 года операции, прошедшей под командованием общенационального лидера Гейдара Алиева, были освобождены от оккупантов город Горадиз, 20 сел в Физулинском районе и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.
В декабре 1993 года ВС Армении попытались продвинуться восточнее города Физули, но из-за упорного сопротивления были вынуждены отступить, затем азербайджанская армия перешла в контрнаступление. Азербайджанские военнослужащие 15 декабря начали наступление по пяти направлениям - Физули, Ходжавенд, Агдам, Агдере и Кельбаджар. Основные удары ВС Азербайджана по Горадизу наносили с территории Бейлаганского района, расположенного к юго-востоку от Нагорного Карабаха. В начале января 1994 года азербайджанские военнослужащие захватили территорию в 40 км вдоль границы между 11 населенными пунктами и азербайджано-иранской границей.
Принимавшая участие в Горадизской операции 702-я бригада 5 января 1994 года за день захватила в качестве трофеев три танка, самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С", шесть пушек, около 10 транспортных средств, множество оружия и боеприпасов, противник же понес тяжелые потери и отступил, оставив тела погибших на поле боя.
На следующий день, 6 января, 702-й полк, сломив сопротивление противника, вошел в Горадиз, захватив поселок, железнодорожную станцию Горадиз и стратегически важные Худаферинские мосты через реку Араз.
В результате Горадизской операции сам Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района - территория общей площадью в 21 тыс га - перешли под контроль Азербайджана.
Горадизская операция оказалась самой успешной операцией азербайджанской армии, проведенной зимой 1994 года. За проявленный во время нее героизм восемь человек получили звания Национального героя Азербайджана.
Вестник Кавказа
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