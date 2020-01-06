В Азербайджане отмечают 26 лет успешного завершения Горадизской операции

Армия Азербайджана 26 лет назад провела в Физулинском районе военную операцию "Горадиз".

В результате начавшейся в декабре 1993 года и завершившейся 6 января 1994 года операции, прошедшей под командованием общенационального лидера Гейдара Алиева, были освобождены от оккупантов город Горадиз, 20 сел в Физулинском районе и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

В декабре 1993 года ВС Армении попытались продвинуться восточнее города Физули, но из-за упорного сопротивления были вынуждены отступить, затем азербайджанская армия перешла в контрнаступление. Азербайджанские военнослужащие 15 декабря начали наступление по пяти направлениям - Физули, Ходжавенд, Агдам, Агдере и Кельбаджар. Основные удары ВС Азербайджана по Горадизу наносили с территории Бейлаганского района, расположенного к юго-востоку от Нагорного Карабаха. В начале января 1994 года азербайджанские военнослужащие захватили территорию в 40 км вдоль границы между 11 населенными пунктами и азербайджано-иранской границей.

Принимавшая участие в Горадизской операции 702-я бригада 5 января 1994 года за день захватила в качестве трофеев три танка, самоходный противотанковый комплекс "Штурм-С", шесть пушек, около 10 транспортных средств, множество оружия и боеприпасов, противник же понес тяжелые потери и отступил, оставив тела погибших на поле боя.

На следующий день, 6 января, 702-й полк, сломив сопротивление противника, вошел в Горадиз, захватив поселок, железнодорожную станцию Горадиз и стратегически важные Худаферинские мосты через реку Араз.

В результате Горадизской операции сам Горадиз, 20 сел Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района - территория общей площадью в 21 тыс га - перешли под контроль Азербайджана.

Горадизская операция оказалась самой успешной операцией азербайджанской армии, проведенной зимой 1994 года. За проявленный во время нее героизм восемь человек получили звания Национального героя Азербайджана.