Сенатор не исключил связи возможного снижения брачного возраста с традициями Северного Кавказа

Председатель комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал сообщения о возможном дополнительном снижении брачного возраста в России.

Ранее на сайте правительства РФ в плане его работы было указано, что в 2020 году предполагается включить в Семейный кодекс поправки в части корректировки возраста, дающие возможность лицам до 18 лет вступать в брак. Сейчас сделать это разрешается с 16 лет при наличии особых обстоятельств.

"Я думаю, вряд ли будут идти по пути снижения возраста вступления в брак. Возможно, будет большее количество обстоятельств, позволяющее несовершеннолетним гражданам создавать семью", - цитирует сенатора РИА Новости.

Рязанский отметил, что, по-видимому, помимо беременности, будут приниматься во внимание какие-то дополнительные обстоятельства, скорее всего, из судебной практики.

Парламентарий не исключил, что нововведения в Семейный кодекс могут вноситься в связи со "сложившимися традициями народов Северного Кавказа". "Может быть, будут передаваться какие-то дополнительные полномочия местным органам власти в этой сфере", - уточнил сенатор, призвав подождать полного текста поправок, который будет готовить, по всей видимости, Минюст.