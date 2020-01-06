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Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности

Канделаки объяснила показ финала МЧМ по хоккею девятилетней давности

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала в своем канале Telegram вызвавший резонанс показ финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Канадой и Россией (3:5), проходившего параллельно с прямой трансляцией финала турнира 2020 года, в котором участвовали те же команды, но россияне проиграли.

Канделаки пояснила, что, показывая повтор старого финала, руководство канала надеялось на понимание болельщиков. "Прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома", - цитирует ее РБК.

Прямую трансляцию финала вел также Первый канал. В решающем матче россияне вели со счетом 3:1, но потом пропустили три шайбы подряд. При этом многие болельщики, приняв повтор финала 2011 года за актуальное событие, стали праздновать победу.

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Вестник Кавказа

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