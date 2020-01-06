Цена золота достигла семилетнего максимума

Цена на золото на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани выросла до максимума почти за семь лет. Об этом пишет Bloomberg.

Так, на спотовом рынке в Лондоне золото сегодня в ходе торгов подорожало на 2,3%, достигнув $1588,13 за унцию - максимума с апреля 2013 года, а к 14:10 мск цена на этот металл составляла $1576,67 за унцию.

Цена палладия на спотовом рынке также установила рекорд - $2030,28 за унцию. Серебро на спотовом рынке также подорожало - до $18,5081 за унцию, превысив рекорд сентября 2019 года, пишет РБК.