США накладывают санкции на Ирак

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет жесткие санкции против Ирака после того, как Багдад призвал американские войска покинуть территорию своего государства после убийства иранского высокопоставленного военного генерала Касема Сулеймани. BBC в материале Soleimani: What are sanctions and why do countries use them? пишет, что проиранская группа иракских парламентариев проголосовала за то, чтобы американские войска покинули Ирак. Пока же 5000 военнослужащих США находятся на территории страны в составе международной коалиции, борющейся против группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Что же предполагают американские санкции в отношении Ирака? Санкции - наказание, которые страна (или группа стран) применяет к другой стране, и в данном случае США запретят американским компаниям в некоторых отраслях экспортировать товары в Ирак. Американская продукция, проданная в Ираке в 2016 году на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов, включала техническое оборудование, транспортные средства и медицинские инструменты. Санкции могут иметь серьезные последствия для населения Ирака, как это уже было в прошлом.

Почему страны используют санкции

”Санкции против государства вводятся для того, чтобы изменить его поведение, - говорит профессор Мориц Пипер, преподаватель по международным отношениям из Салфордского университета. Идея заключается в том, что ”население рассердится и потребует от своего правительства пойти на определенные меры, чтобы исправить ситуацию”. Страны могут также ввести санкции в ответ на санкции других стран. Например, Россия поступила подобным образом в 2014 году в ответ на ограничения, наложенные со стороны ЕС и США.

Какие существуют виды санкций

Санкции, которые потенциально могут быть использованы США, касаются экономики: они будут запрещать компаниям продавать товары в Ирак. Страны могут также ввести финансовые ограничения. Тогда финансовые активы определенных лиц или организаций замораживаются, и они не могут получить доступ к своим деньгам на счетах в иностранных банках. Например, сейчас американским банкам запрещено предоставлять кредиты России.

Какие санкции применялись против Ирака ранее

ООН вводила строгие экономические санкции против Ирака в 1990-2003 годах. Ограничительные меры спровоцировали гуманитарный кризис 1990-х годов, когда многие иракцы остались без продовольствия и лекарств. ООН пришлось запустить программу ”Нефть в обмен на продовольствие”, в рамках которой продукты питания и другие товары предоставлялись в обмен на иракскую нефть. Позднее вокруг этой программы начался коррупционный скандал. Появилась информация, что за счет программы лидер Ирака Саддам Хусейн заработал миллиарды долларов, а чиновники ООН брали взятки в рамках предложенной системы.

Что такое ”умные санкции”

Санкции могут быть мощным инструментом, если они представляют собой полный запрет на что-либо и их последствия оказываются непредвиденными. Но иногда используются ”умные санкции”: они гораздо более целенаправленные и предназначены для наказания лишь небольшого числа людей, а не целой нации. Например, были заморожены, активы лиц, близких к президенту Сирии Башару Асаду, включая его жену Асму. ЕС и ООН часто соглашаются ввести санкции против определенной страны. Например, существуют запреты на экспорт оружия в такие страны, как Армения, Иран и Сирия. США и ЕС также ввели санкции против России в 2014 году в результате российско-украинского конфликта. В рамках санкций некоторым российским бизнесменам запрещен въезд в ЕС и США.