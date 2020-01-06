Болтон готов давать показания в рамках импичмента Трампа

Экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания Сенату Конгресса США в рамках импичмента главы государства, процедура которого была запущена некоторое время назад.

Соответствующее заявление опубликовано сегодня на сайте политика.

"Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня <...>, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания", - отметил Болтон.