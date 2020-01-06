Трехлетний ребенок умер, играя в прятки, в Ульяновске

Трехлетний мальчик погиб во время игры в прятки в Ульяновске, сообщение о ЧП распространила пресс-служба СУ СКР по области.

Открыто уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, накануне вечером ребенок, находясь у себя в квартире, в доме по улице Отрадной, играл в своей комнате, родители на время оставили его без присмотра. "Впоследствии ребенок был обнаружен в кровати своей матерью без признаков жизни", - цитирует сообщение РИА Новости.

В прокуратуре области уточнили, что семья погибшего была благополучной. Старший помощник прокурора Василий Зима отметил, что мать и отец играли с сыном в прятки, он залез в кровать-трансформер, где через некоторое время был найден без признаков жизни.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии и проверяют условия жизни мальчика.