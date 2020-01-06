Гутерриш предупредил о максимально высокой геополитической напряженности в мире
На сегодняшний день геополитическая напряженность в мире находится на максимально высоком уровне за весь XXI век.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани и прекращение Исламской Республикой обязательств по СВПД.
По его словам, новый, 2020 год начался с волнений.
"Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке", - цитирует Гутерриша ТАСС.
Вестник Кавказа
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