Гутерриш предупредил о максимально высокой геополитической напряженности в мире

На сегодняшний день геополитическая напряженность в мире находится на максимально высоком уровне за весь XXI век.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани и прекращение Исламской Республикой обязательств по СВПД.

По его словам, новый, 2020 год начался с волнений.

"Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке", - цитирует Гутерриша ТАСС.