"Золушкину туфельку" открыли в Майкопе

В Майкопе в центральном парке культуры и отдыха была установлена скульптурная композиция "Золушкина туфелька", ставшая первым посвященным Евгению Шварцу арт-объектом в городе, где прошли детство и юность драматурга. Об этом сообщила руководитель туристско-информационного центра "Горы удовольствий" Ольга Иванова.

"Майкопчане и гости Адыгеи, туристы должны знать, что у города большая и интересная дореволюционная история. Здесь жили персоны не только российского, но и мирового уровня. И это, прежде всего, драматург, сказочник и сценарист Евгений Львович Шварц", - отметила она.

Арт-объект является отсылкой к сценарию получившего мировую известность советского фильма "Золушка" (по мотивам одноименной сказки Шарля Перро), поставленного в 1947 году на киностудии "Ленфильм" режиссерами Надеждой Кошеверовой и Михаилом Шапиро.

По словам Ивановой, место для размещения арт-объекта выбрано не случайно: по дорожкам парка гулял сам писатель, его семья также проживала недалеко от этого места.

Туфелька выполнена мастером из Белореченска Краснодарского края из металла в натуральную величину - 36 размера. Она размещена на постаменте в виде лестницы, передает ТАСС.