Поклонская рассказала, что нужно поставить вместо памятника Бандере на границе с Украиной

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская охарактеризовала как "бредовую" идею Киева поставить на границе с Россией памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере, предложив альтернативу, которая, напротив, стала бы символом восстановления добрососедских отношений между странами.

Она подчеркнула, что такие инициативы не имеют отношения к обычным украинцам.

"Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", - цитирует Поклонскую РИА Новости.

Депутат добавила, что украинский национализм уже фактически стал "настоящим" заболеванием, которое имеет смысл включить в психиатрические справочники.