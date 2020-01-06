Россиян могли похитить пираты в Нигерии

В Нигерии пираты атаковали судно и похитили трех членов экипажа, двое из которых могут оказаться россиянами. Об этом рассказал представитель ВМС страны.

Злоумышленники напали на нефтяной земснаряд AMBIKA еще 2 января, известно о ЧП стало лишь сегодня. Пираты взяли в заложники трех членов экипажа, предварительно, двух россиянин и индуса, пишет РИА Новости.

Вскоре на судно прибыли шесть членов спасательной группы для "устранения угрозы", но пираты открыли огонь, в результате перестрелки четверо сотрудников ВМС погибли.

Идет поиск похищенных членов экипажа.