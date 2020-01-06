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Раздача денег блогером вылилась в давку в Волгограде

Раздача денег блогером вылилась в давку в Волгограде

Блогер спровоцировал давку, устроив массовую раздачу денег в Волгограде. Происшествие прокомментировали в полиции.

Пользователь Instagram с ником "Альфредо Аудиторе" опубликовал на своей странице сообщение о том, что сегодня он намерен разбросать 200 тыс рублей около одного из городских торговых центров. По данным местного издания v1.ru, в указанное им место пришло много людей, и когда блогер начал кидать деньги в толпу, возникла давка.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что заявлений в связи с данным фактом в полицию не поступало. "Нарушений общественного порядка тоже (не было - ред.)", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Представитель пресс-службы пояснила, что, таким образом, оснований для проведения проверки нет.

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Вестник Кавказа

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