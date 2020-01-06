Приостановившая карьеру фигуристка Тутберидзе скоро вернется к интенсивным тренировкам

Чемпионка Олимпиады-2020 по фигурному катанию, ранее заявившая о приостановке карьеры Алина Загитова намерена в скором времени приступить к интенсивным тренировкам. Такое сообщение распространили организаторы ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

"После выступления в ледовом шоу Татьяны Навки Алина Загитова вернется к интенсивным тренировкам два раза в день со своим тренерским штабом", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ледовое шоу Татьяны Навки проходит в дворце спорта "Мегаспорт" с 25 декабря по 7 января.

Алина Загитова - единственная в истории обладательница "Большого шлема" в фигурном катании: она завоевала все возможные титулы в этом виде спорта.