Ученые рассказали, какой чай может быть опасен

Обычный чай может быть опасен для здоровья, если для его заварки используется не крутой кипяток. Об этом пишет Focus Online, ссылаясь на данные Федерального института оценки рисков (Германия).

Исследователи установили, что едва теплая вода, температура которой составляет от 26 до 30 градусов, не сможет убить бактерии, дрожжи, плесень или сальмонеллы, которые могут оказаться в чае, сообщает ТАСС. Таким образом, эксперты рекомендуют заваривать чай только кипящей водой.

Кроме того, не стоит заваривать чай на протяжении нескольких часов. Лучше всего начать употреблять готовый напиток через пять минут.