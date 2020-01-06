Президентская елка началась с акции протеста в Грузии

Акцию протеста устроили оппозиционеры и активисты в Гори (регион Шида-Картли), куда должна прибыть президент Грузии Саломе Зурабишвили на празднование президентской елки.

Протестующие с плакатами в руках пришли на центральную площадь города, где запланированы мероприятия, в связи с решением Зурабишвили помиловать ряд заключенных, так как в их число не попал протоиерей Мамаладзе, осужденный за попытку убийства секретаря-референта патриарха всея Грузии Илии II, хотя Священный Синод ранее просил Зурабишвили о его помиловании, передает Sputnik Грузия.

Правоохранители не дали участникам акции подойти к главной елке, из-за чего вспыхнуло противостояние между протестующими и полицейскими.