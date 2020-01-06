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"Габала" может расстаться с сенегальским нападающим

&quot;Габала&quot; может расстаться с сенегальским нападающим

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Габала" Ибрахим Ниассе может продолжить карьеру в Греции.

Интерес к 32-летнему хавбеку проявляет "Ламия". Футболист уже начал оформление визы для посещения Греции, передает Azerisport.com со ссылкой на греческие СМИ.

Напомним, соглашение Ниассе с "Габалой" рассчитано до конца этого сезона. Ранее сенегалец уже выступал в чемпионате Греции. В сезоне 2017/18 он защищал цвета "Левадиакоса".

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Вестник Кавказа

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