"Габала" может расстаться с сенегальским нападающим

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Габала" Ибрахим Ниассе может продолжить карьеру в Греции.

Интерес к 32-летнему хавбеку проявляет "Ламия". Футболист уже начал оформление визы для посещения Греции, передает Azerisport.com со ссылкой на греческие СМИ.

Напомним, соглашение Ниассе с "Габалой" рассчитано до конца этого сезона. Ранее сенегалец уже выступал в чемпионате Греции. В сезоне 2017/18 он защищал цвета "Левадиакоса".