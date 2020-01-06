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"Еду в Готэм" - актер намекнул на запуск съемок "Бэтмена"

&quot;Еду в Готэм&quot; - актер намекнул на запуск съемок &quot;Бэтмена&quot;

Актер Джеффри Райт, получивший известность благодаря роли в сериале HBO "Мир Дикого Запада", накануне в своем Twitter намекнул на старт съемок нового фильма о Бэтмене.

Артист поделился с подписчиками, что проснулся из-за джетлага - синдрома смены часового пояса - в 22.00 и сначала подумал, что опоздал.

"Сейчас на часах 4:45. Еду в Готэм (город, где происходят события франшизы - ред.)", - отметил Райт.

Ранее стало известно, что он сыграет комиссара Джеймса Гордона в очередном фильме о Бэтмене, режиссером и сценаристом которого станет Мэтт Ривз, напоминает "Киноафиша".

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