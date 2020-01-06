Сулеймани был ключевой фигурой в партнерстве с Россией - советник Хаменеи

Бывший командующий силами спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал Касем Сулеймани, похороны которого сегодня проходят в Тегеране, сделал многое для укрепления стратегического сотрудничества с Россией. Об этом заявил на церемонии прощания советник по международным делам верховного лидера ИРИ Али Акбар Велаяти.

"Сулеймани был ключевой фигурой в нашем двустороннем партнерстве с Россией и относился с большим уважением к президенту РФ Владимиру Путину, с которым у него была тесная связь", - цитирует его со ссылкой на телеканал Al Alam ТАСС.

Велаяти пояснил, что если бы Сулеймани "в самые ответственные моменты" не проявил мужество, то Багдад попал бы в руки членов запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, в Сирии также пришли бы к власти экстремисты.

По словам советника Али Хаменеи, убив Сулеймани, Америка "совершила величайшую глупость".