Деда Мороза и Снегурочку побили в рэп-баттле в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о драке и грабеже в новогоднюю ночь. Соответствующее сообщение распространила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

В ночь с 31 декабря на 1 января в полицию поступил сигнал о драке на станции метро "Спасская". Как сообщали СМИ, в конфликте участвовал мужчина, профессионально работающий Дедом Морозом на новогодних праздниках.

Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи, Дед Мороз подрался с 16-летним подростком, который выстрелил в главный символ Нового года и нанес удар по лицу Снегурочке, пишет "Интерфакс".

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что во время драки Дед Мороз получил травму, у него украли мобильный телефон. Открыто уголовное дело по статье "Грабеж".

У подозреваемого подростка правоохранители изъяли аэрозольный пистолет, из которого, по версии следствия, и был сделан выстрел, с него взята подписка о невыезде.

Очевидцы рассказали, что конфликт вспыхнул во время рэп-баттла, в котором участвовали обе стороны.