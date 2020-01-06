Деда Мороза и Снегурочку побили в рэп-баттле в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о драке и грабеже в новогоднюю ночь. Соответствующее сообщение распространила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.
В ночь с 31 декабря на 1 января в полицию поступил сигнал о драке на станции метро "Спасская". Как сообщали СМИ, в конфликте участвовал мужчина, профессионально работающий Дедом Морозом на новогодних праздниках.
Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи, Дед Мороз подрался с 16-летним подростком, который выстрелил в главный символ Нового года и нанес удар по лицу Снегурочке, пишет "Интерфакс".
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области уточнили, что во время драки Дед Мороз получил травму, у него украли мобильный телефон. Открыто уголовное дело по статье "Грабеж".
У подозреваемого подростка правоохранители изъяли аэрозольный пистолет, из которого, по версии следствия, и был сделан выстрел, с него взята подписка о невыезде.
Очевидцы рассказали, что конфликт вспыхнул во время рэп-баттла, в котором участвовали обе стороны.
Вестник Кавказа
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