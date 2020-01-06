Вильфанд рассказал о погоде в Москве в сочельник

И.о. главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в рождественский сочельник в Москве и Подмосковье.

По его словам, ночью в столице будет 3-5 градусов ниже нуля, по области похолодает до минус 7. "Специалисты полагают, что если на востоке и севере области колядовать как следует, то до минус 8-9 может опуститься", - цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик добавил, что морознее всего будет в Черустях, которые расположены в котловине, а также на севере - в Дмитрове.

Завтра днем, в Рождество, температура воздуха составит до минус 2 градусов. Высота снежного покрова может увеличиться самое большее на 1-2 см.