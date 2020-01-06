Маас раскритиковал возможные санкции США против Ирака

Санкционное давление на Ирак не будет иметь должного эффекта, такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью радио Deutschlandfunk.

"Я не думаю, что Ирак получится убедить угрозами, но его можно будет убедить аргументами", - цитирует дипломата Reuters.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил власти Ирака о том, что если ВС США будут вынуждены покинуть страну, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда раньше не видели".

Маас также отметил, что немецкие, британские и французские официальные лица сегодня обсудят сложившуюся ситуацию с Тегераном.