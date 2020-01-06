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Маас раскритиковал возможные санкции США против Ирака

Маас раскритиковал возможные санкции США против Ирака

Санкционное давление на Ирак не будет иметь должного эффекта, такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью радио Deutschlandfunk.

"Я не думаю, что Ирак получится убедить угрозами, но его можно будет убедить аргументами", - цитирует дипломата Reuters.

Ранее американский президент Дональд Трамп предупредил власти Ирака о том, что если ВС США будут вынуждены покинуть страну, то Вашингтон введет против Багдада "такие санкции, которых они никогда раньше не видели".

Маас также отметил, что немецкие, британские и французские официальные лица сегодня обсудят сложившуюся ситуацию с Тегераном.

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Вестник Кавказа

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