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Ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Маленький ребенок, оставленный на балконе, погиб в Хабаровском крае. Сообщение о трагедии опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram краевой Минздрав.

"Буквально на днях в одном из населенных пунктов края насмерть замерз ребенок первого года жизни оставленный родителями на балконе", - говорится в сообщении.

Деталей ЧП в ведомстве не уточнили, призвав не оставлять без помощи даже чужих детей, которые потерялись или были травмированы на улице, так как зимой "ребенок может очень быстро оказаться жертвой низких температур".

По не подтвержденным официально данным ряда СМИ, против матери семимесячного ребенка открыто уголовное дело по статье "Убийство".

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Вестник Кавказа

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