Канадские болельщики потроллили российских хоккеистов в финале МЧМ

В ходе финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею канадские болельщики подшутили над сборной России.

Они заняли трибуну над скамейкой россиян и повесили над головами хоккеистов плакат, на котором на русском языке была сделана надпись "Давай, Канада". Кадр можно было увидеть в ходе прямой трансляции, которую вел Первый канал.

Напомним, накануне Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, взяв "серебро". Матч окончился со счетом 4:3, хотя еще после второго периода россияне вели со счетом 2:1.