Россия может подключиться к TANAP

Российский газ может на каком-то этапе быть подключен к проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP), соответствующей возможности не исключил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников в интервью азербайджанскому телеканалу СВС .

Дипломат поздравил Азербайджан с запуском газопровода, назвав завершение проекта большим успехом. Бочарников подчеркнул, что страна "вложилась в этот проект", и теперь "с полным основанием может пожинать его плоды".

Он напомнил, что как Россия, так и Азербайджан являются нефтегазовыми странами, обе сами добывают углеводороды.

"Хотя и здесь мы уже сотрудничаем, имеется российское участие в разработке нефтяных, газоконденсатных месторождениях Азербайджана. Кто знает, может, и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту TANAP, я бы исключать этого не стал", - цитирует Бочарникова агентство экономической информации "Прайм".

Напомним, газопровод TANAP был официально запущен 30 ноября 2019 года. Трансанатолийский и Трансадриатический (TAP) газопроводы являются (наряду с Южно-Кавказским газопроводом) частями Южного газового коридора, который протянется на 3,5 тыс км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию. В Европу газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз", расположенного на шельфе Каспийского моря, начнет поступать после завершения строительства TAP, запланированного на первую половину 2020 года.

Первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых 6 млрд кубометров будут оставаться в Турции, оставшиеся 10 млрд кубометров - транспортироваться на юг Европы.

Акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор", владеющее 51% проекта, SOCAR Turkey Enerji - 7%, Botas - 30%, BP - 12%.