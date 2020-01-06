Серебряный призер чемпионата России объяснил народную любовь к Загитовой

Популярность Алины Загитовой связана, прежде всего, с тем, что она стала первой фигуристкой, взявшей карьерный "Большой шлем", такое мнение выразил завоевавший "серебро" на чемпионате России Артур Даниелян.

Он уточнил, что дать окончательный ответ на этот вопрос может лишь сама спортсменка. "Но такая любовь, я думаю, связана с тем, что она выиграла все возможные титулы, а в первую очередь Олимпийские игры. Там она завоевала сердца болельщиков, да и в принципе за свою карьеру", - приводит слова фигуриста РИА Новости.

Даниелян подчеркнул, что Загитова достойна этого, и объяснил именно народной любовью ажиотаж, который вызвало ее заявление о приостановке карьеры. Фигурист отметил, что все болельщики хотели и дальше смотреть на ее прокаты на соревнованиях, "ведь в этом году у нее такие классные программы".