В Ереване задушили девушку-подростка

В квартире в центре Еревана произошло убийство 16-летней девочки, тело ребенка было обнаружено в спальной комнате одной из квартир на улице Саят-Нова.

Тело жертвы обнаружили сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия по телефонному звонку накануне поздно вечером.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, девушка умерла в результате удушения.

По фату убийства возбуждено уголовное дело, передает Спутник-Армения.