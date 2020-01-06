В Самтредском районе найдено тело молодого мужчины

В Самтредском районе Грузии спустя 40 дней поисков было найдено тело погибшего молодого мужчины, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, погибший является 37-летним Александре Надирадзе, пропавшим в конце ноября. Его одежда была найдена на берегу реки Риони. К поисковой операции были подключены водолазы.

В настоявшее время тело мужчины отправлено на экспертизу, по факту гибели возбуждено уголовное дело, передает Спутник-Грузия.