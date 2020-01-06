Мендес: Фергюсон не станет самым опасным соперником Хабиба

Тренер российского бойца, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что не считает Тони Фергюсона самым опасным противником в карьере дагестанца.

Об этом он заявил в ответе на вопрос, кто, по мнению Мендеса, является наиболее серьезным соперником для Нурмагомедова: Конор Макгрегор, Дастин Порье или Тони Фергюсон.

Мендес отметил, что это "точно не Дастин".

"Это кто-то между Конором и Тони. И я бы выбрал Конора, если честно. Мы к нему готовились как к суперопасному оппоненту", - приводит "Спорт-Экспресс" слова тренера Нурмагомедова.

Напомним, ранее UFC анонсировал долгожданный поединок россиянина с Тони Фергюсоном. Бой должен состояться 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Бруклине.