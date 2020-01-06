Жириновский раздал деньги "сиротам, крепостным и холопам" (ВИДЕО)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади раздал деньги посетителям ярмарки. Встреча транслировалась в аккаунте депутата в соцсети Instagram.

На записи видно, как глава ЛДПР раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.

"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", — комментирует происходящее сам Жириновский.

"Взяли — отходите", - произнес чей-то голос за кадром.

Владимир Жириновский на протяжении всех каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади он также раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.