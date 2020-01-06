Жириновский раздал деньги "сиротам, крепостным и холопам" (ВИДЕО)
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Красной площади раздал деньги посетителям ярмарки. Встреча транслировалась в аккаунте депутата в соцсети Instagram.
На записи видно, как глава ЛДПР раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры.
"Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", — комментирует происходящее сам Жириновский.
"Взяли — отходите", - произнес чей-то голос за кадром.
Владимир Жириновский на протяжении всех каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. На Красной площади он также раздавал только что купленные сувениры и чебуреки.
Вестник Кавказа
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