Суд выставил на аукцион квартиру Аллы Пугачевой из-за долгов по ипотеке

В Ростове суд выставил на торги квартиру Аллы Пугачевой, полной тезки знаменитой эстрадной певицы. У женщин одинаковые фамилии и имена, различаются лишь отчества.

Недвижимость тезки примадонны выставили на торги за задолженность перед банком, долги жительницы Ростова превысили сумму в 1,4 млн рублей, начальная стоимость квартиры на аукционе будет стартовать от этой суммы.

Ростовчанка взяла ипотеку под покупку данной квартиры, в ней же женщина и проживала. Из-за потери работы она не смогла вовремя погасить задолженность, передает nfosmi.net.